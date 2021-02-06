Получить займ (микрозайм) онлайн
Практически каждому из нас знакома ситуация, когда срочно нужно финансовое решение проблем. И проблемы эти, как правило, возникают внезапно и непредсказуемо. Такие случаи заставляют нас действовать быстро, и на размышления часто просто нет времени. Например, иногда необходимо немедленно пройти медицинское обследование или отремонтировать бытовую технику. Бывает, что вам нужно приобрести вещь, какую именно сейчас продают со скидкой. Или же просто задержали заработную плату, а семейный бюджет до такого просто не готов.
Чтобы оформить банковскую ссуду, дождаться ответа и получить нужную сумму, иногда нужно потратить несколько дней. И если деньги необходимо иметь прямо сейчас, настоящим спасением станет онлайн-микрокредит.
Список из
50 лучших онлайн займов
ООО МФК "Мани Мен"
Манимен
Сумма:
Срок:
1.500 - 80.000 Руб.
5 - 126 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
20 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
1 минута
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Документы
Паспорт РФ, СНИЛС, ИНН
Идентификация
По СМС
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Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок 1-60 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
На карту, электронный кошелек, наличные
Промокоды и скидки
Да, есть, скидки на проценты
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ООО МФК "Вэббанкир"
Веббанкир
Сумма:
Срок:
3.000 - 20.000 Руб.
7 - 31 день
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
20 - 100 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
10 минут
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Документы
Паспорт РФ
Идентификация
Скан паспорта, селфи с паспортом
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, терминал, электронный кошелек, банковский, почтовый перевод
Промокоды и скидки
Да, есть, ставка 0% на первый займ
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ООО МФК "Лайм-Займ"
Лайм-Займ
Сумма:
Срок:
2.000 - 70.000 Руб.
10 - 168 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
21 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
1 минута
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Документы
Паспорт РФ
Идентификация
По СМС
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Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок 14 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, электронный кошелек
Промокоды и скидки
Да, есть, беспроцентные займы
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ООО МФО "Займиго Инвест"
Займиго
Сумма:
Срок:
4.000 - 30.000 Руб.
5 - 30 дней
Ставка:
Возраст:
1%
18 - 65 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
15 минут
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заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
Скан паспорта
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, наличные, Связной, Билайн, МТС, Евросеть, Ноу-Хау, магазины KARI
Промокоды и скидки
Да, есть, промокод на скидку
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ООО МФК "Конга"
Конга
Сумма:
Срок:
2.000 - 70.000 Руб.
10 - 168 дней
Ставка:
Возраст:
0,7 - 1%
18 - 65 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
5 минут
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Документы
Паспорт РФ, СНИЛС, ИНН
Идентификация
Скан паспорта
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 14 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, терминал, электронный кошелек, банковский перевод
Промокоды и скидки
Нет
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ООО МФК "Турбозайм"
Турбозайм
Сумма:
Срок:
3.000 - 50.000 Руб.
7 - 168 дней
Ставка:
Возраст:
0,5 - 1%
21 - 65 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
15 минут
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Документы
Паспорт РФ, СНИЛС
Идентификация
По СМС, скан паспорта, фото лица с паспортом
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок 20-30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, электронный кошелек, салоны Евросеть, Связной
Промокоды и скидки
Да, есть, ставка 0% на первый займ
Подробнее
ООО МФК "Быстроденьги"
Быстроденьги
Сумма:
Срок:
1.000 - 100.000 Руб.
7 - 180 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
18 - 75 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
20 минут
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заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
По СМС
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, наличные, терминал QIWI
Промокоды и скидки
Нет, не предусмотрены
Подробнее
ООО МКК "Твои наличные"
Слава Займ
Сумма:
Срок:
5.000 - 30.000 Руб.
7 - 30 дней
Ставка:
Возраст:
1%
18 - 65 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
от 5 минут
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заявку
Документы
паспорт РФ
Идентификация
фото
Рассмотрение заявки
от 5 минут
Плохая кредитная история
да
Пролонгация займа
на срок займа
Время работы
Круглосуточно круглосуточно
Способы погашения
карта
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ООО МКК "Микроклад"
Микроклад
Сумма:
Срок:
1.000 - 30.000 Руб.
7 - 30 дней
Ставка:
Возраст:
1%
18 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
до 15 минут
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заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
фото паспорта и карты
Рассмотрение заявки
от 1 минуты
Плохая кредитная история
да
Пролонгация займа
доступно
Время работы
Круглосуточно круглосуточно
Способы погашения
карта, банковский счет, Яндекс.Деньги, терминалы Qiwi, терминалы Элекснет
Подробнее
ООО МКК "Аварийка"
Комета Займ
Сумма:
Срок:
1.000 - 50.000 Руб.
1 - 30 дней
Ставка:
Возраст:
1%
18 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
от 5 минут
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заявку
Документы
паспорт РФ
Идентификация
фото паспорта и карты
Рассмотрение заявки
до 15 минут
Плохая кредитная история
да
Пролонгация займа
по согласованию с сотрудниками МФО
Время работы
Круглосуточно круглосуточно
Способы погашения
карта, банковский счет, наличными в офисе
Подробнее
ООО МКК "Ценность"
Мишка Мани
Сумма:
Срок:
1.000 - 50.000 Руб.
1 - 30 дней
Ставка:
Возраст:
1%
18 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
от 5 минут
Оформить
заявку
Документы
паспорт РФ
Идентификация
фото
Рассмотрение заявки
от 10 минут
Плохая кредитная история
да
Пролонгация займа
по договоренности со специалистами службы поддержки
Время работы
Круглосуточно круглосуточно
Способы погашения
карта, банковский счет
Подробнее
ООО МКК "Центрофинанс Групп"
Центрофинанс
Сумма:
Срок:
1.000 - 30.000 Руб.
1 - 180 дней
Ставка:
Возраст:
0,1 - 1%
21 - 78 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
1 день
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
в офисе по паспорту
Рассмотрение заявки
до 10 минут
Плохая кредитная история
нет
Пролонгация займа
на срок займа
Время работы
Круглосуточно с 10:00 до 19:00
Способы погашения
карта, банковский счет, наличными в офисе
Подробнее
ООО МКК "Арт Финанс"
Арт Финанс
Сумма:
Срок:
1.000 - 50.000 Руб.
7 - 30 дней
Ставка:
Возраст:
1%
23 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
от 5 минут
Оформить
заявку
Документы
паспорт РФ
Идентификация
фото
Рассмотрение заявки
10 - 15 минут
Плохая кредитная история
да
Пролонгация займа
возможно, на срок от 1 до 30 дней
Время работы
Круглосуточно 4:00-19:00 часов (МСК)
Способы погашения
карта, банковский счет, наличными в офисе
Подробнее
ООО "ЛК "Народный капитал"
Документы
паспортные данные, телефон
Рассмотрение заявки
ручная обработка и проверка В течение 30 минут.
Плохая кредитная история
не смотрят (допустима проблемная КИ)
Время работы
Круглосуточно рабочие часы, 10:00-21:00
Способы погашения
Банковской картой или переводом
Подробнее
ООО МКК "Веб-займ"
Веб-Займ
Сумма:
Срок:
3000 - 30.000 Руб.
7 - 30 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
18 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
15 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
Скан паспорта, реквизиты карты
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок 14, 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, наличные, Связной, Евросеть, банки-партнеры, электронный кошельки
Промокоды и скидки
Да, есть, беспроцентные займы
Подробнее
ООО МКК "Скорость Финанс"
Деньги Сразу
Сумма:
Срок:
1.000 - 27.000 Руб.
16 дней
Ставка:
Возраст:
1%
18 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
10 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ, СНИЛС
Идентификация
Скан паспорта
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
За 14 дней до конечной даты на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, наличные
Промокоды и скидки
Да, есть, промокод на снижение ставки
Подробнее
ООО "МКК Ван Клик Мани"
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
Скан паспорта, видео-конференция
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, электронный кошелек, банки-партнеры, наличные
Промокоды и скидки
Да, есть, промокоды на увеличение суммы займа, беспроцентные займы
Подробнее
ООО МКК "Каппадокия"
Кредит 7
Сумма:
Срок:
1.000 - 30.000 Руб.
7 - 30 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
18 - 75 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
от 5 минут
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заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
Скан паспорта, селфи с паспортом
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта
Промокоды и скидки
Да, есть, беспроцентные займы
Подробнее
ООО МФК "Займ Онлайн"
Pay P.S
Сумма:
Срок:
4.000 - 30.000 Руб.
5 - 180 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
21 - 65 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
5 минут
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заявку
Документы
Паспорт РФ, СНИЛС
Идентификация
По СМС
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, электронный кошелек, наличные, салоны связи Евросеть, МТС, Билайн
Промокоды и скидки
Да, есть, ставка 0% на первый займ
Подробнее
ООО МКК "Союз 5"
Аполлон Займ
Сумма:
Срок:
2.000 - 20.000 Руб.
1 - 365 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
18 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
от 5 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
По СМС
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, банковский перевод
Промокоды и скидки
Нет, не предусмотрено
Подробнее
ООО МКК "Финансовый супермаркет"
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
По СМС
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, наличные, QIWI
Промокоды и скидки
Да, есть, беспроцентные займы
Подробнее
ООО МКК "Макс.Кредит"
Макс Кредит
Сумма:
Срок:
3.000 - 30.000 Руб.
5 - 30 дней
Ставка:
Возраст:
1%
18 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
15 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
По СМС
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок от 1 до 30 дней
Время работы
Круглосуточно С 9.00 до 21.00, без выходных
Способы погашения
Карта, наличные
Промокоды и скидки
Нет, не предусмотрены
Подробнее
ООО МКК "КапиталЪ-НТ"
Белка Кредит
Сумма:
Срок:
1.000 - 30.000 Руб.
7 - 30 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
20 - 65 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
от 5 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
Скан паспорта, селфи с паспортом, фото карты
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта
Промокоды и скидки
Да, есть, беспроцентный займ
Подробнее
Кредиттер
Сумма:
Срок:
2.000 - 30.000 Руб.
5 - 30 дней
Ставка:
Возраст:
0,75 - 1%
21 - 65 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
5 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
По СМС
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Нет, подтверждение дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта
Промокоды и скидки
Нет, не предусмотрено
Подробнее
ООО МКК "Платиза.ру"
Платиза
Сумма:
Срок:
3.000 - 30.000 Руб.
5 - 30 дней
Ставка:
Возраст:
1%
18 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
3 минуты
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ, ИНН
Идентификация
Скан-копия паспорта
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, электронные кошельки, терминал КИВИ, салон Евросеть, Связной
Промокоды и скидки
Да, есть, беспроцентный займ
Подробнее
ООО МФК "МигКредит"
МигКредит
Сумма:
Срок:
3.000 - 100.000 Руб.
3 - 336 дней
Ставка:
Возраст:
0,27 - 1%
21 - 65 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
10 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
Скан паспорта, селфи с паспортом
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, наличные, банки-партнеры
Промокоды и скидки
Да, есть, вознаграждения, подарки
Подробнее
Cash To You
Сумма:
Срок:
500 - 30.000 Руб.
6 - 60 дней
Ставка:
Возраст:
1%
18 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
5 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ, СНИЛС
Идентификация
Скан паспорта, видео конференция, селфи с кодом
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта
Промокоды и скидки
Да, есть, промокод на скидку
Подробнее
ООО МФК "Экофинанс"
Кредит Плюс
Сумма:
Срок:
1.000 - 15.000 Руб.
5 - 30 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
18 - 75 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
10 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
По СМС
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок от 2 до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, наличные, салон Мегафон, Связной, банки-партнеры
Промокоды и скидки
Да, есть, беспроцентные займы
Подробнее
ООО МФК "ДЗП-Центр"
До зарплаты
Сумма:
Срок:
2.000 - 100.000 Руб.
7 - 365 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
18 - 65 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
7 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
По СМС, фото
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок от 15 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, наличные
Промокоды и скидки
Да, есть, беспроцентные займы
Подробнее
ООО МФК "Джой Мани"
Джой Мани
Сумма:
Срок:
3.000 - 60.000 Руб.
10 - 126 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
21 - 65 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
5 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ, СНИЛС
Идентификация
Скан-копия паспорта, селфи с паспортом
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, электронные кошельки, наличные
Промокоды и скидки
Нет, не предусмотрены
Подробнее
ООО МКК "Простоденьги"
Финтерра
Сумма:
Срок:
1.000 - 30.000 Руб.
1 -30 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
18 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
15 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
По СМС
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, наличные
Промокоды и скидки
Да, есть, беспроцентный займ
Подробнее
ООО МКК "Тираль"
Бери Бабло
Сумма:
Срок:
1.000 - 15.000 Руб.
5 - 35 дней
Ставка:
Возраст:
1%
18 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
от 5 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ, СНИЛС
Идентификация
По СМС
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта
Промокоды и скидки
Нет, не предусмотрено
Подробнее
ООО МКК "УК Деньга"
Деньга
Сумма:
Срок:
1.000 - 100.000 Руб.
5 - 180 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
18 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
5 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ, СНИЛС
Идентификация
По СМС
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Не предусмотрена
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, терминал «Элекснет», банковский перевод
Промокоды и скидки
Да, есть, ставка 0% на первый займ, скидки для пенсионеров и медицинских работников
Подробнее
ООО МКК "ФИНМОЛЛ"
ФинМолл
Сумма:
Срок:
20.000 - 64.000 Руб.
7 - 365 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
18 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
15 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
Встреча с агентом
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Нет, не предусмотрено
Время работы
Круглосуточно c 9:00 до 21:00, без выходных
Способы погашения
Карта, банки-партнеры, салоны Связной, Билайн, Евросеть, Мегафон, терминалы, Золотая корона, магазины КАРИ
Промокоды и скидки
Нет, не предусмотрены
Подробнее
ООО МФК "Займ Онлайн"
Займон
Сумма:
Срок:
4.000 - 30.000 Руб.
5 - 180 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
21 - 63 года
Гражданство:
Решение:
РФ
30 минут
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ООО МКК "АлиЗайм"
АлиЗайм
Сумма:
Срок:
1.000 - 15.000 Руб.
5 - 30 дней
Ставка:
Возраст:
0,5 - 1%
18 - 65 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
от 5 минут
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заявку
Документы
Паспорт РФ, любой второй документ
Идентификация
Скан паспорта, селфи с паспортом, фото именной карты, справка 2-НДФЛ (по требованию)
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 7 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, КИВИ, наличные, салон Евросеть, Связной
Промокоды и скидки
Да, есть, бонусная программа
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ООО МКК "Залогатор"
Здесь Легко
Сумма:
Срок:
50.000 - 500.000 Руб.
1 - 3 года
Ставка:
Возраст:
0,16 - 1%
19 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
20 минут
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ООО МФК "МигКредит"
МигВан
Сумма:
Срок:
3.000 - 14.000 Руб.
3 - 29 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
21 - 65 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
5 минут
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ООО МКК "Взаимно"
Взаимно
Сумма:
Срок:
100.000 - 1.000.000 Руб.
1 - 4 года
Ставка:
Возраст:
0,17 - 0,3%
21 - 69 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
от 30 минут
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ООО МФК "Займ Онлайн"
Womoney
Сумма:
Срок:
4.000 - 30.000 Руб.
5 - 180 дней
Ставка:
Возраст:
0% - 1%
18 - 65 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
15 минут
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ООО МКК "ЖелДорЗайм"
ЖелДорЗайм
Сумма:
Срок:
10.000 - 50.000 Руб.
60 -240 дней
Ставка:
Возраст:
0,5 - 0,6%
18 - 65 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
15 минут
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ООО МФК "4финанс"
Вивус
Сумма:
Срок:
3.000 - 100.000 руб. Руб.
1 - 365 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
21 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
30 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
Паспорт, СНИЛС
Рассмотрение заявки
до 5 минут
Плохая кредитная история
Да
Пролонгация займа
от 7 до 21 дня
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
карта, банковский счет, Яндекс.Деньги, кошелек Qiwi, Евросеть, Связной, банкомат Почтабанк, Contact
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ООО МКК "Профиреал"
Профиреал
Сумма:
Срок:
10.000 - 100.000 руб. Руб.
90 - 365 д.
Ставка:
Возраст:
0,28 - 1%
26 - 64 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
15 минут
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заявку
Документы
Паспорт РФ, 2НДФЛ (при займе свыше 35 тыс.)
Идентификация
Фото
Рассмотрение заявки
3 минуты - 4 часа
Плохая кредитная история
Да
Пролонгация займа
Есть
Время работы
Круглосуточно с 09:00 до 21:00
Способы погашения
банковский счет, кошелек Qiwi, терминалы Элекснет, Сбербанк онлайн, банкомат Сбербанк
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ООО МКК "Главная Финансовая Компания"
Главфинанс
Сумма:
Срок:
3.000 - 30.000 руб. Руб.
5 - 30 дней
Ставка:
Возраст:
0,65 - 1%
21 - 60 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
15 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
Фото паспорта
Рассмотрение заявки
10 - 15 минут
Плохая кредитная история
Да
Пролонгация займа
7% (на 7-15 дней), 9% (на 16-21 день)
Время работы
Круглосуточно с 8:00 до 21:00
Способы погашения
карта, банковский счет, кошелек Qiwi, кошелек Элекснет, терминалы Qiwi, терминалы Элекснет, Contact
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ООО МКК «Фастмани.ру»
Фаст Мани
Сумма:
Срок:
3.000 - 30.000 руб. Руб.
7 - 30 ДНЕЙ
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
20 - 60 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
5 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
Селфи с паспортом
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, наличные, терминалы QIWI
Промокоды и скидки
Нет, не предусмотрены
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ООО МФК «КарМани»
Carmoney
Сумма:
Срок:
50 000 - 1 000 000 Руб.
1 - 48 дней
Ставка:
Возраст:
0,11 - 0,14%
21 - 65 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
15 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ, ПТС(паспорт транспортного средства), СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства)
Рассмотрение заявки
до 15 мин
Плохая кредитная история
Плохая кредитная история не допускается
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Личный кабинет, Contact, Счет
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ООО МКК "Кэш Поинт"
Кэш Поинт
Сумма:
Срок:
1.000 - 100.000 руб. Руб.
1 - 180 дней
Ставка:
Возраст:
1%
18 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
от 5 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
Фото
Рассмотрение заявки
До 15 минут
Плохая кредитная история
Нет
Пролонгация займа
Есть
Время работы
Круглосуточно с 9:00 до 20:00
Способы погашения
Карта, наличными в офисе
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ООО МКК «Влияние запада»
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ООО МКК "Стабильные финансы"
Грин Мани
Сумма:
Срок:
2.000 - 100.000 руб. Руб.
3 - 180 дней
Ставка:
Возраст:
0,8 - 1%
18 - 65 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
5 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
По СМС
Рассмотрение заявки
Автоматически
Плохая кредитная история
Да, без подтверждения дохода
Пролонгация займа
Есть, на срок до 30 дней
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
Карта, наличные, электронные кошельки, банки-партнеры
Промокоды и скидки
Нет, не предусмотрено
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ООО МФК "Мани Мен"
Ракета Деньги
Сумма:
Срок:
1.500 - 80.000 руб. Руб.
5 - 126 дней
Ставка:
Возраст:
0 - 1%
20 - 70 лет
Гражданство:
Решение:
РФ
5 минут
Оформить
заявку
Документы
Паспорт РФ
Идентификация
Фото
Рассмотрение заявки
до 5 минут
Плохая кредитная история
да
Пролонгация займа
на 1-4 недели
Время работы
Круглосуточно Круглосуточно
Способы погашения
карта, банковский счет, Яндекс.Деньги, кошелек Qiwi, Webmoney, терминалы CyberPlat, терминалы Qiwi, терминалы МКБ, терминалы Элекснет, терминалы Мегафон, терминалы Европлат, Contact
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Какие МФО выдают займы срочно и как правильно выбрать МФО для получения
Если говорить о несомненных преимуществах интернет-кредитования, то первой из них будет оперативность. Чаще всего взять займ онлайн с момента подачи заявки вы сможете уже через 15-20 минут. Кроме того, среди плюсов:
Лояльность. Рассчитывать на положительный ответ после заявки могут все потребители, независимо от их кредитной истории, места работы и должности. Услуга доступна и для студентов. Однако клиент должен быть совершеннолетним. Некоторые компании в последнее время значительно расширили возрастные рамки. Так, в отдельных случаях деньги выдают потребителям до 75-летнего возраста.
Минимум документов. Чтобы получить онлайн-кредит, вам не придется собирать целую кипу бумаг. Достаточно иметь паспорт и ИНН-код. Никаких справок о доходах, поручителей, выписок со счетов, подтверждений с места работы.
Прозрачность. Получить займ онлай просто, вы сможете точно знать заранее всю сумму, которую нужно будет выплатить. Для этого можно воспользоваться удобным сервисом калькулятором на сайте кредитора.
Универсальность. Никто не проверяет, куда именно вы потратили деньги. Вы просто можете оформить микро-кредит онлайн снимая деньги со своей карты, на любые нужды.
Выгода. Онлайн-заявка на кредит поможет не только сэкономить время, но и быстро подобрать выгодную именно вам кредитную программу.
Условия получения займов
Чтобы оформить займ онлайн, нужно указать следующие данные:
серия и номер паспорта гражданина РФ;
место работы (если есть);
ИНН;
номер банковской карты;
достоверные данные о составе семьи (не везде);
реальный фактический адрес проживания.
Как правило, для большинства компаний-кредиторов этой информации будет достаточно.
Как происходит процесс оформления срочного займа
Что бы получить online займы быстро без проверок и поручителей, необходимо выполнить несколько шагов:
выбрать МФО;
заполнить заявку;
дождаться ответа;
получить на карту деньги.
Вся процедура длиться не более 20 минут. Некоторые компании умудряются вложиться в 10 минут. МФО выдают кредит онлайн микрозайм в сумме от 500 до 80 000 рублей. Постоянные клиенты могут рассчитывать на скидки.
Как погасить займ
Погасит долг можно любым удобным для вас способом:
банковским переводом;
картой онлайн в личном кабинете;
через электронные кошельки (не везде);
в терминале;
непосредственно в кассе компании.
Деньги зачисляются на счет быстро. Для того чтобы не просрочить деньги взаймы онлайн, необходимо вовремя оплачивать.
Что будет, если вовремя его не погасить
Неуплата в МФО займы онлайн вовремя происходит по разным причинам, но с ситуацией следует разбираться. Если возможность позволяет, посоветуйтесь с юристом. Юридически подкованный человек подскажет, как решить проблемы наилучшим образом. Если все организовать правильно, то можно избежать и суда, и коллекторов.
Виртуальная форма кредитования — это удобное, оперативное и гарантированное получение необходимой суммы на вашу карточку. Однако стоит помнить о сроках погашения и затраты на процентные выплаты и не забывать о мошенниках. Чтобы избежать больших переплат и рисков встретить аферистов, выбирайте МФО проверенную временем и клиентами.